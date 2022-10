„Duell“ in Asylheim: Gegner über Stiege gestoßen

Wie die Polizei berichtete, wurde der 39-jährige Somalier kurz nach 18.30 Uhr in einer Betreuungseinrichtung in Innsbruck über eine Stiege gestoßen. Durch den Aufprall am Ende des Treppenhauses erlitt der Mann schwere Kopfverletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Klinik gebracht.