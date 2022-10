Russen verlieren immer mehr annektierte Gebiete

Erfolge für Ukraine in allen vier Regionen

In Luhansk sind ukrainische Truppen bei ihrem Blitzvorstoß über Charkiw und Isjum vorgedrungen, an der Westgrenze von Donezk mussten die Russen bereits Gebiete abgeben. Im Norden Saporischschjas sind große Teile des Oblasts fest in ukrainischer Hand, und in Cherson rücken Heimattruppen entlang des Dnjepr immer näher an die gleichnamige Hauptstadt.