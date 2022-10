Metallwand fiel Arbeiter direkt auf die Brust

Ein 25-Jähriger und sein 61-jähriger Kollege, beide aus Mitterkirchen, verluden am Donnerstagnachmittag in einem Betrieb in Naarn im Machlande eine Metallwand auf einen Anhänger. Dabei stand der 61-Jährige neben dem Anhänger und zurrte die Wand an einem Steher fest. Diese löste sich jedoch aus der Verankerung und kippte dem Mann auf die Brust. Dabei erlitt er schwere Verletzungen.