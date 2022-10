Rosenkranz ist „brauner Wolf im blauen Schafspelz“

Präsident Alexander Van der Bellen besuchte am Montag neben dem Wiener Großmarkt auch den Campus der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) in Wien. Der wahlwerbende Staatschef mahnte bei dieser Gelegenheit die möglichst rasche Umsetzung von Maßnahmen gegen Antisemitismus ein. „Leider ist der grassierende Antisemitismus in Österreich noch nicht überwunden - im Gegenteil. Auch im laufenden Präsidentschaftswahlkampf kommt es zu antisemitischen Äußerungen, etwa in den Sozialen Medien.“ Während Van der Bellen keine konkreten Angaben machte, nannte IKG-Präsident Oskar Deutsch den „braunen Wolf im blauen Schafspelz“ beim Namen.