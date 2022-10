In diesen Orten ist die Impfrate am niedrigsten

Man kann nicht sagen, dass die Menschen in der Innviertler Gemeinde Auerbach nicht standhaft sind. Lange Zeit war das 770-Einwohner Örtchen in Sachen Corona-Impfung sozusagen ein gallisches Dorf, hatte österreichweit die niedrigste Impfquote. Platz eins in dieser Wertung musste man zwar an die Kärntner Gemeinde Stall (29,55% beträgt dort die Durchimpfungsrate) abgeben. Mit 30,8% ist man aber zumindest in Oberösterreich weiterhin Schlusslicht. Dicht gefolgt von Pischelsdorf am Engelsbach (33,8%) und Feldkirchen bei Mattighofen – alle im Bezirk Braunau. „Klassenprimus“ in Oberösterreich in Sachen Vollimmunisierung ist Puchenau mit 68%, Obertraun mit 66,9% und Sankt Georgen bei Obernberg (66,1%).