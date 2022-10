Tragischer Tod überschattet NFL-Spiel der Steelers

Das NFL-Duell zwischen den Pittsburgh Steelers und den New York Jets ist von einem tragischen Unfall überschattet worden. Im Anschluss an die Partie (24:20 für die Jets) war ein Fan der Hausherren von einer Rolltreppe im Acrisure Stadium zwölf Meter in die Tiefe gestürzt, im Krankenhaus erlag der Mann seinen Verletzungen wenig später.