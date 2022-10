Serena Williams ist jetzt Fußball-Trainerin

Es kam so (wie sich aus ihrem etwa eine Woche altem Insta-Posting ergibt): Sie habe, erklärt Serena im Video, eigentlich nur ihre Tochter Olympia zu deren ersten Fußball-(Schnupper-)Training begleiten und sie dort „abliefern“ wollen. Weil das junge Fräulein aber so nervös war und der berühmten Mama nicht von der Seite wich, beschlossen die anwesenden Coaches, Serena gleich in den Trainingsbetrieb zu integrieren. Alles für das Töchterchen halt. Und so ist Serena jetzt Assistenz-Trainerin. Und das ist anstrengender, als man glauben mag, wie ihr völlig durchgeschwitztes Leiberl nach der ersten Einheit belegt.