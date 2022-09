Ade, Serena! Eine der Allergrößten hat ausgedient

Tränenreicher Abschied

„Simply the best“ dröhnte unmittelbar nach Spielende aus den Stadionboxen aus dem Arthur Ashe Stadium, während auf den Tribünen tosender Jubel aufbrandete. Und so cool sich Serena unmittelbar nach dem Matchball gab, so sehr übermannten sie beim Abschiedsinterview dann doch die Emotionen. Als sie sich bei Mama, Papa, ihrem Ehemann und Schwester Venus bedankte, kullerten die Tränen - übrigens nicht nur bei ihr, sondern auch bei Venus in der Box.