Energieunterstützung Plus: Bis 500 € für Private

Die Stadt Wien baut angesichts explodierender Preise ihre Energieunterstützung für Privathaushalte aus. Ab 3. Oktober können Anträge für die „Energieunterstützung Plus“ gestellt werden. Damit werden von der Stadt maximal 500 Euro an Energiekostenrückstände durch eine Direktanweisung an das jeweilige Energieunternehmen übernommen. Bezugsberechtigt sind rund 200.000 Wiener Haushalte, was eine deutliche Ausweitung der Zielgruppe darstellt.