„Polizei holt niemals Wertsachen bei Ihnen ab!“

Betrugsformen kommen in Wellenbewegungen. Die Täter reagieren auch auf gesellschaftliche Entwicklungen. Das kann durch Vereinsamung und demografischen Wandel beeinflusst werden. Aktuell verzeichnen wir in Salzburg sehr viele dieser Fälle. Dieser Trick funktioniert vielleicht auch so gut, weil die ältere Generation sehr viel Vertrauen in Behörden und den Staat hat.