Jaissle begeistert: „Haben eine geile Mentalität!“

Beinahe wäre es dem LASK am Samstag in der 10. Runde von Österreichs Bundesliga gelungen, alle drei Punkte aus der Heimstatt von Meister Red Bull Salzburg mitzunehmen. Ein Last-Minute-Tor durch den Abwehr-„Bullen“ Oumar Solet machte diesem Vorhaben allerdings einen Strich durch die Rechnung. Was man in den Lagern von Red Bull Salzburg und LASK nach dem Schlusspfiff zu sagen hatte, das können Sie HIER nachlesen!