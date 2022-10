Chipindustrie erwartet abkühlende Nachfrage

Industrie wird vielerorts stark gefördert

In Japan steht Micron hinsichtlich Investitionsbremse vor einer speziellen Situation: Dort erhält das Unternehmen von der Regierung Millionen für den Ausbau der Chipproduktion. Mit dem Geld solle die Herstellung von Speicherchips in der Fabrik in Hiroshima gefördert werden, teilte das Handels- und Wirtschaftsministerium mit. Micron bekommt dafür umgerechnet bis zu 330 Millionen Euro.