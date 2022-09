„Dann kann man von einem kleinen Loch sprechen“

LASK-Trainer Didi Kühbauer redet vor dem morgigen Spitzenspiel in Salzburg nicht lange herum: „Wenn du aus drei Spielen gegen Mannschaften, die du schlagen solltest, nur zwei Punkte holst, dann kann man schon von einem kleinen Loch sprechen. Es liegt jetzt an uns, dagegenzuwirken und wieder rauszukommen“, fordert der Coach. Ob da ausgerechnet der europaweit hochgelobte Meister die richtige Adresse ist? „Wir müssen wieder so auftreten wie in den ersten sechs Runden. Da wusste jeder Gegner, dass er ein sehr gutes Spiel machen muss, um gegen uns zu bestehen“, so Kühbauer.