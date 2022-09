Skandal! Tennisprofis verlieren völlig die Nerven

Wilde Szenen beim Tennis-Turnier in Orleans! Der Bulgare Andreev, der in Rennes knapp gegen Dominic Thiem verloren hatte, setzte sich im Achtelfinale hauchdünn mit 2:6, 7:6 und 7:6 gegen den Franzosen Moutet, die Nummer eins des Turniers, durch. Beim Handschlag am Netz kam es zum Eklat - hier zu sehen im Video: