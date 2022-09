SPÖ: „Nichts Teureres als massenhaft Arbeitslose“

Die SPÖ fordert einmal mehr, die Preise zu senken - und will Preisdeckel nicht nur für Gas, sondern auch für Sprit sowie eine weitere Verschiebung der CO2-Steuer. Erdgas soll staatlich eingekauft und gestützt - also unter dem Einkaufspreis - an Unternehmen, Haushalte und Betreiber von Gaskraftwerken weitergegeben werden. „Für Volkswirtschaften gibt es nichts Teureres als Hunderttausende Arbeitslose“, sagte Chefin Pamela Rendi-Wagner am Freitag. Die Inflation sei so hoch wie 1952, „dem Geburtsjahr meiner Mutter“, nicht mehr.