Haas-Cockpit: Neuer Konkurrent für Mick Schumacher

„Noch keine klare Vision“

Inzwischen betonte Haas erneut, sich mit der Entscheidung Zeit lassen zu wollen, bis Ende Oktober soll Mick auf jeden Fall die Chance haben, sich mit Leistungen wie in Spielberg (sechster Platz) für eine Vertragsverlängerung zu bewerben. „Wir haben noch nicht die klare Vision, was wir nächstes Jahr wollen. Ist es Speed? Ist es Erfahrung? Deswegen werden wir uns die nötige Zeit nehmen“, so Haas-Teamchef Steiner. Dabei wolle er Schumacher in Singapur ganz genau im Auge behalten.