Verstappen: „Gab kein dominantes Rennen von uns“

In den letzten fünf Rennen hieß der Sieger jedes Mal Verstappen, in Monza war ihm der Triumph zuletzt von Startplatz sieben aus gelungen. Der Vorsprung auf Charles Leclerc, seinen ersten Verfolger in der WM, beträgt satte 116 Punkte. Um den 24-Jährigen noch vom WM-Thron stoßen zu wollen, muss wohl ein wahres Wunder her.