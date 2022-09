RB-Leihspieler stichelt gegen den eigenen Klub

Angelino konnte in der laufenden Saison für die TSG Hoffenheim noch nicht so richtig aufzeigen. Doch sein Neo-Klub befindet sich derzeit im Spitzenfeld auf Rang vier. „Die TSG hat den besseren Deal gemacht. Ganz einfach“, posaunt der RB-Leihspieler in der aktuellen Ausgabe des TSG-Magazins „Spielfeld“. Ein Seitenhieb in Richtung der Leipziger! Sein Vertrag beim Klub der ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer und Xaver Schlager läuft im Sommer 2023 aus.