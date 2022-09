Spuck-Vorwurf! Ronaldos Schwester platzt Kragen

„Immer bei dir, mein König“

Es sei „grausam“. „Der, der da sitzt, heißt Cristiano Ronaldo und ist einfach der beste Spieler der Welt“, schreibt sie zu einem Bild des Kickers, der nach der Niederlage gegen Spanien enttäuscht auf dem Spielfeld hockt. Doch sie versichert: „Er hat seine Familie und diejenigen, die ihn lieben, an seiner Seite. Diese werden immer an deiner Seite sein, egal was passiert, aber die aktuellen Zeiten überraschen mich überhaupt nicht.“ Mit dem Schlusssatz: „Immer bei dir, mein König.“