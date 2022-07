Katar-WM: Bier-Streit ist wohl entschieden

Bei der Fußball-WM in Katar wird auf den Tribünen voraussichtlich kein alkoholhaltiges Bier erlaubt sein - wohl aber im direkten Umkreis der Stadien. Direkt vor und nach den Spielen soll in einem Gebiet zwischen Sicherheits- und Ticketkontrolle Bier ausgeschenkt werden, wie die Deutsche Presse-Agentur am Samstag berichtete. In den Arenen selbst wird den Plänen nach nur alkoholfreies Bier gestattet sein.