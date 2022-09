Wahlsiegerin Meloni traf mit Lega-Chef zusammen

Die Wahlsiegerin und Chefin der italienischen Rechtsaußen-Partei Fratelli d‘Italia (“Brüder Italiens“), Giorgia Meloni, und der Koalitionspartner und Lega-Chef Matteo Salvini sind am Mittwochnachmittag in Rom zusammengetroffen, um das Wahlergebnis zu analysieren. Dabei signalisierten die beiden Parteichefs in einer „Atmosphäre der Zusammenarbeit und der Einigkeit“ Kooperationsbereitschaft im Rahmen einer möglichen Rechtsregierung.