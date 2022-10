Flughafenmitarbeiter adoptiert Kampffisch in Not

Es gibt viele Arten von Gefallen, aber Gefallen von der Sorte, wie sie eine Fisch-Besitzerin namens Kira in den Vereinigten Staaten erlebte, nur noch sehr selten. Denn was passierte? Die junge Studentin wollte mit ihrem Goldfisch „Theo“ ins Flugzeug steigen, dabei vergaß sie die internationalen Flugregeln. Die besagen, dass man keine Flüssigkeiten am Bord mithaben darf. So musste sie sich auch von Theo trennen. Dem Himmel sei Dank, nicht für immer. Dank eines selbstlosen Flughafenbediensteten.