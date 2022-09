Akademiker überwies ein Vermögen an Prostituierte

Geld soll beim Zuhälter gelandet sein

Die Angeklagte verteidigte sich damit, dass das Geld gar nicht direkt an sie („Ich habe gar kein Konto“) gegangen sei. Sondern an eine Freundin, die das Geld wiederum an den Zuhälter der 34-Jährigen abtreten musste. Generell soll dieser Zuhälter der Ideengeber hinter den unverschämten Forderungen gewesen sein. Ihr „Schatzi“ sei zwar alt, aber ein guter Mensch.