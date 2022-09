Drama um Ski-Bergsteigerin: Vermisst am Manaslu

Die erfahrene amerikanische Ski-Bergsteigerin Hilaree Nelson wird auf dem Mount Manaslu im Himalaya vermisst. Sie sei nach dem Erreichen des Gipfels am Montag in eine Gletscherspalte gestürzt, sagte ein Mitarbeiter der Trekkingfirma Shangri-la Nepal Trek, die die Expedition organisiert hat, am Dienstag. Rettungsarbeiten mit zwei Hubschraubern dauerten an, würden allerdings von schlechten Wetterverhältnissen behindert, berichtete ein Sprecher des nepalesischen Tourismusministeriums.