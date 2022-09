So soll das neue Leitspital Liezen aussehen

„Es war Liebe auf den ersten Blick“, schwärmte die Gesundheitsreferentin und deutete auf das Modell des Krankenhauses, das eine renommierte Architektengemeinschaft auf der grünen Wiese in Niederhofen bei Stainach-Pürgg aus dem Boden stampfen will. „Außen und innen wird viel Holz verbaut, die Häuser fügen sich perfekt in die schöne Landschaft ein.“