Teuerungen bewirken Zunahme an häuslicher Gewalt

„Der Lichtblick“ in Neusiedl am See ist eine von sieben autonomen Frauenberatungsstellen im Burgenland und berät auch Familien in Problemsituationen kostenfrei und niederschwellig. Seit Corona gibt es um ein Viertel mehr Beratungen als zuvor. „Ein Grund ist der steigende finanzielle Druck aufgrund der Teuerungen. Dadurch kommt es in immer mehr Familien vermehrt zu Spannungen“, sagt die Klinische Psychologin und Geschäftsführerin Karin Behringer-Pfann.