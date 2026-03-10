De Merin Boutique Hotel: Wo Frühling Geschmack hat

Wenn die Natur aus dem Winterschlaf erwacht, beginnt im Thermen- & Vulkanland Steiermark eine ganz besondere Zeit: Begleitet von milden Temperaturen, blühenden Landschaften und vor allem von außergewöhnlicher Kulinarik scheint der Frühling hier früher einzuziehen als anderswo. Genau in dieser Region liegt das De Merin Boutique Hotel in Straden – ein Rückzugsort für alle, die den Frühling bewusst erleben möchten.