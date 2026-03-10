De Merin Boutique Hotel: Wo Frühling Geschmack hat

Wenn die Natur aus dem Winterschlaf erwacht, beginnt im Thermen- & Vulkanland Steiermark eine ganz besondere Zeit: Begleitet von milden Temperaturen, blühenden Landschaften und vor allem von außergewöhnlicher Kulinarik scheint der Frühling hier früher einzuziehen als anderswo. Genau in dieser Region liegt das De Merin Boutique Hotel in Straden – ein Rückzugsort für alle, die den Frühling bewusst erleben möchten.
Sanfte Hügel, weitläufige Weingärten und eine Landschaft, die Ruhe ausstrahlt: Das De Merin verbindet stilvolle Entspannung mit inspirierenden Erlebnissen. Ein Ort, an dem man ankommt – und sofort entschleunigt.
Exklusive Suiten für bewusste Auszeiten
Mit nur zwölf Suiten setzt das Boutiquehotel bewusst auf Privatsphäre und Ruhe. Großzügige Räume, viel Licht und ein stilvolles Design schaffen eine Atmosphäre, die zum Durchatmen und Wohlfühlen einlädt.
Der Tag beginnt hier mit einem besonderen Ritual: einem Frühstück auf Etageren, liebevoll serviert und voller regionaler Spezialitäten. Frische, Qualität und Zeit zum Genießen stehen dabei im Mittelpunkt – ein Start in den Tag, der die Sinne weckt.
Über 280 Ausflugsziele inklusive
Als GenussCard-Partner eröffnet das De Merin seinen Gästen eine beeindruckende Vielfalt an Möglichkeiten. Mehr als 280 kostenfreie Ausflugsziele warten darauf, entdeckt zu werden: von Manufakturen und Thermen über Museen bis hin zu Natur- und Kulturerlebnissen.
Wer Entspannung sucht, findet sie im hauseigenen Sauna- und Dampfbadbereich. Aktivurlauber hingegen starten direkt vor der Hoteltüre zu ausgedehnten Rad-, E-Bike- oder Wandertouren durch die sanfte Hügellandschaft des Thermen- & Vulkanlandes, welche entschleunigen und beleben zugleich.
Kulinarik auf höchstem Niveau
Kulinarisch spielt die Region in einer eigenen Liga: Das Thermen- & Vulkanland ist das Genuss-Eldorado Österreichs mit einer Haubendichte wie sonst kaum wo. Namen wie Geschwister Rauch, Saziani Restaurant, das Genusstheater Krispel und viele weitere Spitzenbetriebe machen jeden Aufenthalt zu einer kulinarischen Entdeckungsreise.
Den Frühling von seiner schönsten Seite erleben
Ob entspannter Genussurlaub, sportliche Entdeckungstour oder kulinarisches Abenteuer – im De Merin Boutique Hotel in Straden gestaltet sich jeder Aufenthalt individuell. Die Kombination aus Natur, Ruhe und Genuss macht das Haus zum idealen Ausgangspunkt für einen Frühlingsurlaub.
Ein besonderer Tipp für die Saison: das Frühlingspackage „Salut Frühling“, das Gästen die Region von ihrer genussvollsten Seite zeigt.
2 Nächte um € 223 pro Person, gültig bis 7. Juni 2026
Straden 3-4,
8345 Straden,
T: 03473 722 99
E: info@hotel-demerin.at
W:www.hotel-demerin.at
Also gleich buchen! Denn eines ist sicher: In Straden schmeckt der Frühling einfach am besten.