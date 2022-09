Düstere Aussichten für die eiskalte Jahreszeit

Seit der „Earth-Night“ am Freitag bleibt auch das Licht bei allen öffentlichen Gebäuden, Denkmälern und Kirchen in Krems – wie auch bei vielen öffentlichen Einrichtungen in Baden – ab 22 Uhr aus. Außerdem sollen in der bekannten Kurstadt die Waschbecken in Gebäuden der Stadtverwaltung nur mehr mit Kaltwasser versorgt werden.