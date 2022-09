Leben mit Demenz: „Man fühlt sich sehr einsam“

Tiroler Gesundheitsgespräche zum Thema Demenz

Am Donnerstag, 29. September, starten in Innsbruck wieder die „Tiroler Gesundheitsgespräche“. Die Veranstaltungsreihe der Tirol Kliniken, dem Leitbetrieb der Gesundheitsversorgung in der Europaregion Tirol, Südtirol, Trentino, in Partnerschaft mit der „Tiroler Krone“ und ORF Tirol widmet sich zum Auftakt dem Thema Demenz und der Frage, wie man den Alltag meistern kann. Am Podium sitzen Mediziner Atbin Djamshidian-Tehrani von der Uni-Klinik für Neurologie in Innsbruck, Elisabeth Schöpf von der Plattform für eine demenzfreundliche Stadt Innsbruck (Verein VAGET), der Innsbrucker Norbert Wieser als Betroffener und Petra Knoflach von der Caritas als Assistenz. Die Veranstaltung findet um 20 Uhr im Studio 3 des ORF am Rennweg in Innsbruck statt. Aufgrund der beschränkten Sitzplätze wird um Anmeldung unter studio3.tirol@orf.at oder telefonisch unter 512/5343-26220 gebeten.