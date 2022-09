Sekundenschlaf: Auto krachte gegen Tunnelwand

Gegen 5.30 Uhr war ein 54-jähriger Deutscher mit seinem Pkw auf der A9 im Gratkorn-Tunnel 3 in Fahrtrichtung Spielfeld unterwegs. Ein nachkommender 33-jähriger Pkw-Lenker aus Graz schlief laut eigenen Angaben am Steuer ein und fuhr auf den Pkw des 54-Jährigen auf. In der Folge wurde der Pkw des 54-Jährigen gegen die Tunnelwand geschleudert.