Rot-weiß-rote Armada jagt das perfekte Ergebnis

Vier Rennen vor Saisonende sitzt der Südafrikaner Sheldon van der Linde (BMW) auf dem Thron des Gesamtführenden - doch Rot-Weiß-Rot will die Jagd mit den beiden Rennen auf dem Red Bull Ring jetzt so richtig eröffnen. Eine ganze Armada hofft in Spielberg auf die Sternstunde. Und es wäre sogar eine ganz außergewöhnliche. Denn seit der Gründung der DTM vor rund vierzig Jahren gelang es keinem Österreicher, sein Heimrennen zu gewinnen. Und wer, wenn nicht DTM-Boss Gerhard Berger, der eine an Spannung nicht zu überbietende GT-Serie auf die Beine gestellt hat, hätte sich die Premiere von „Land des Bergers“ pardon „Land der Berge“ verdient!