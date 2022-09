DTM-Titelanwärter Auer: „Spielberg wird Hardcore“

Daher sei Van der Linde in Sachen Meisterschaft in der Pole Position, in vier Rennen plus Qualifyings könne aber noch viel passieren. Auer und seine Winward-Mannschaft bilden mittlerweile ein eingespieltes Team. „Wir sind vielleicht nicht immer die Besten, aber haben immer einen guten Speed. Beim Boxenstopp haben wir uns massiv verbessert, mittlerweile gehören wir sicher zu den Top-drei-Teams, wenn wir keinen Fehler machen“, betonte Auer, der in Spielberg den fünften Platz 2021 als bestes DTM-Resultat zu Buche stehen hat. „Daheim ein Podium würde mir schon extrem viel bedeuten.“