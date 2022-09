Im Namen der Familie: Wie Araber-Clans operieren

Nur wenigen Menschen ist zum Lachen zumute, wenn Spezialeinheiten der Polizei um 6 Uhr früh mit einem Rammbock in ihre Häuser eindringen und sie verhaften. Heißt man im Nachnamen Remmo, ist das anders. Bis zu 1000 Personen umfasst der arabischstämmige Familienclan in Berlin und anderen deutschen Städten. Was an sich schon ungewöhnlich ist, wird in Deutschland zum immer größeren Problem.