Armin Assinger seit 20 Jahren „Mr. Millionenshow“

„Die Millionenshow“ im ORF - eine Erfolgsstory

„Who Wants to Be a Millionaire?“ ist eine Erfindung der Produktionsfirma Celador und wurde in Großbritannien erstmals 1998 ausgestrahlt. Der ORF startete mit den ersten sechs Folgen des internationalen Quizformats am 24. Jänner 2000 noch unter dem Titel „Alles ist möglich - Die 10-Millionen-Show“ mit Rainhard Fendrich.