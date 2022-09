Müll-Sheriffs in Linz für Recht und Sauberkeit

Achtlos weggeworfene Tschickstummel, Plastikflaschen, Fast-Food-Verpackungen oder auch Getränkedosen gehören in Linz seit Jahren fast schon zum Stadtbild. Das soll sich ändern. VP-Stadtvize Martin Hajart will im heutigen Gemeinderat eine Sauberkeitskampagne anregen. „Die ordentlichsten Städte der Welt haben seit langem erkannt, dass das Ziel einer sauberen und lebenswerten Stadt nur gemeinsam erreicht werden kann und setzen daher vermehrt auf Kampagnen, um das Bewusstsein in der Bevölkerung zu heben. Diesen Weg sollte auch Linz gehen“, meint Hajart.