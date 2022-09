9-20 Uhr: Das große Milka-Probierevent in Wien Mitte - The Mall, 1030

13-20 Uhr: Weltweiter Klimastreik am 23.9. #EnergiewendeFürAlle

18-0 Uhr: Global 2000 Geburtstagsfest: FOLKSHILFE (AT) & THE Z (AT) • Wien in der Ottakringer Brauerei (Ottakringer Platz 1, 1160)