Deschamps: Galgenhumor vor Hit gegen Österreich

„Bedauerlicher“ Umstand

Heute wird der 108-fache Internationale (42 Tore) wohl - neben Kylian Mbappé - von Anfang an stürmen. „Les Bleus“ ist zum Siegen verdammt. Für Teamchef Deschamps fast eine ungewohnte Situation. Seit zehn Jahren ist er im Amt, 130 Spiele, nur 21 gingen verloren, das macht einen Punkteschnitt von 2,1. Allerdings muss er heute aufgrund der Ausfälle eine neue Elf zusammenwürfeln. „Trotz der vielen Ausfälle möchte ich die Spieler in die Situation versetzen, die ich während der WM erwarte“, erklärte Deschamps. „Dass wir vor dem Turnier nicht zumindest noch ein Spiel haben, ist bedauerlich, aber so ist es.“