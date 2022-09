BP-Wahl: 70 Prozent der Wähler in vier Ländern

Van der Bellen in Wien sofort vorne

In den drei Ländern, die mehr als eine Million Wahlberechtigte haben (in der Steiermark sind es etwas weniger), holte sich Van der Bellen 2016 nach und nach die Mehrheit: Das damals noch rot-grün regierte Wien war das einzige Bundesland, in dem er schon im ersten Wahlgang Erster war; da reichte es ja auch österreichweit nicht zum Sieg. Oberösterreich kam in der aufgehobenen Mai-Stichwahl dazu und bei deren Wiederholung im Dezember kippte dann auch Niederösterreich zu Van der Bellen. Ebenso Salzburg, sodass der neue Hofburg-Chef mit Vorarlberg und Tirol (die schon im Mai Van der Bellen vorne hatten) in insgesamt sechs Bundesländern Erster war. Nur in der Steiermark sowie Kärnten und im Burgenland (Hofers Heimatland) kam sein Kontrahent auf mehr Stimmen.