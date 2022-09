Federer über Zukunft: „Ich werde kein Geist sein“

Schweizer will dem Tennis treu bleiben

Bereits im kleinen Kreis mit Schweizer Journalisten hatte Federer am Dienstag angekündigt, dass er dem Sport unbedingt erhalten bleiben will. „Ich finde es so schade, wenn ehemalige Topspieler aufhören und man sie nicht mehr sieht“, betonte der Basler. „Jedem das Seine, aber das bin nicht ich. Ich habe diesen Sport so gerne, ich will ihm weiterhin nahe sein.“