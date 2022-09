Der 3er-BMW lässt etwas weg und kriegt viel dazu

Zugegeben, so ganz klassisch war der Tacho schon längst nicht mehr, Rundinstrumente (und seien es digitale) sucht man mittlerweile bei BMW vergeblich. Stattdessen gibt es gegenläufige Anzeigen, die so schlecht ablesbar sind, dass sie nur als Designelement dienen. Faktisch notwendig sind ablesbare Skalen natürlich nicht, die gefahrene Geschwindigkeit liest man problemlos an der Zifferndarstellung ab. Dabei geht es eher um etwas Emotionales. Also um den Markenkern. Hm, da war doch was.