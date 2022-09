Rüdiger: „Plötzlich stand Ancelotti vor der Tür“

„Ich war erst ein paar Stunden mit meiner Familie in unserem neuen Haus, wir waren gerade am Grillen - bis es plötzlich an der Tür klingelte. Ich machte auf und vor mir stand einfach Carlo Ancelotti“, so Rüdiger im Gespräch mit dem deutschen Sender. Der Italiener hätte sich an den Tisch gesetzt und gemeinsam mit der Familie des 29-Jährigen gegessen.