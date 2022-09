Vorbestrafter Security prügelt Frequency-Besucher

Ein paar Tropfen Alkohol steigern seine Gewaltbereitschaft um ein Vielfaches. Dem war sich ein 19-Jähriger durchaus bewusst. Dennoch ließ er beim Frequency in St. Pölten Hochprozentiges in Strömen fließen. „Von Jägermeister bis hin zu Whisky, nur die harten Sachen“, erinnert sich der Tschetschene beim Prozess am Landesgericht St. Pölten. Nicht nur, dass der junge Mann bereits auf eine lange Liste an Vorstrafen – unter anderem wegen schwerer Körperverletzung – verweisen kann, war er während des Musikfestivals eigentlich als Security engagiert. Doch anstatt für Sicherheit zu sorgen, prügelte er wahllos auf Besucher und Kollegen ein.