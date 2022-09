Sexuelle Gesundheit: Lasst uns darüber reden!

Lets talk about sex(uelle Gesundheit), baby! Warum ist es immer noch so tabuisiert darüber zu sprechen? Ab dem Moment, wo wir sexuell aktiv werden, geht uns das allen was an. Wenn nicht offen über dieses Thema gesprochen wird, fehlt es an Aufklärung und so kommt es auch schneller zu Infektionen und Betroffene werden schneller diskriminiert. Wie oft sollte man sich beispielsweise testen gehen und worauf? Was ist der Unterschied zwischen HIV-positiv sein und AIDS haben? Wie stehts um die Therapiemöglichleiten für HIV-positive Personen und warum wird mit den Affenpocken wieder so problematisch umgegangen (Stichwort: Stigma!)? Darum geht’s in dieser Folge und Podcasterin Annie Müller Martínez hat diesmal gleich zwei spannende Gäste im Studio: Andrea Brunner, die Geschäftsführerin der Aids-Hilfe Wien und Memo Mokhles, der seit 2013 HIV-positiv ist und damit ganz offen umgeht, um anderen Betroffenen Mut zu machen und mit dem Tabu zu brechen.