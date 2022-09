Hoch hinaus am Walserkamm

Der Gemeine Augentrost gehört zur Familie der Sommerwurzgewächse. Die Pflanze wird auch Wiesenwolf genannt. Diese Bezeichnung verdankt sie ihren Saugwurzeln, mit denen sie benachbarten Gräsern Mineralien und Nährstoffe direkt aus deren Wurzeln entzieht. Der Augentrost ist somit eine Halbschmarotzer. Die Blüten der Pflanze sind weiß, häufig violett geadert und haben auf den unteren Blütenblättern einen gelben Fleck. Die Blütezeit erstreckt sich von Juli bis September. Das Sommerwurzgewächs kommt in fast allen Ländern Europas vor, außerdem auch in der Türkei und in Georgien. Als Standort werden frische Magerwiesen und Weiderasen bis in Höhenlagen von über 2000 Metern bevorzugt. Der Gemeine Augentrost findet seit dem frühen Mittelalter Anwendung in der Medizin. Anwendungsgebiete waren und sind Husten, Heiserkeit sowie Entzündungen der Augenbindehaut. Nach eine Forschungsprojekt wurde Augentrost von der Firma Weleda 2003 in Kultur genommen, um ihren Bedarf für die Herstellung naturkosmetischer Mittel decken zu können.