ÖSV-Skispringerin präsentiert sich vor Debüt stark

Im Training am Freitag präsentierte sich die Vorarlbergerin schon einmal richtig stark! Die 34-jährige Dornbirnerin, die in Rumänien ihren ersten Wettkampf der heurigen Mattensaison absolviert, steigerte sich von 82,5 Metern und Rang sechs im ersten Sprung, über 90,5 Meter (4.) in Durchgang zwei auf die Bestweite von 96 Meter im dritten Versuch.