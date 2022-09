Die kleine Botin übt sich in Geduld

Falls es einen richtigen Zeitpunkt zum Langsamerwerden, Entschleunigen und für etwas mehr Geduld gibt, dann ist das meiner Meinung nach der Übergang in eine neue Jahreszeit. Wir sind auf dem besten Weg in den Herbst, in dem sich auch die Natur verlangsamt - und der heuer noch dazu als Krisenzeit recht rau werden wird. Warum also nicht kurz anhalten? Zwischen langsamen Buchstaben bleibt Raum zum Nachdenken, und genau das ist wichtig, um eine Krise durchzustehen. Also realistisch die Lage checken, annehmen, was ist, und mit Vertrauen in die eigene Kraft sein Bestes geben.