Van der Bellen spielt internationale Karte aus

Mit Italiens Präsident Sergio Mattarella stand der exorbitante Gaspreis im Mittelpunkt. Mahrer: „Endlich erkennt man europaweit, dass der Gaspreis gedeckelt werden muss. Es gibt Bewegung.“ Zudem sieht Van der Bellen einen möglichen Wahlsieg der rechtspopulistischen Politikerin Giorgia Meloni bei den Parlamentswahlen in Italien am 25. September nicht als Gefahr für Europa. „Europapolitisch müssen wir im Fall eines Wahlsieges von Melonis Partei Fratelli d‘Italia nicht in Panik verfallen“, so der Präsident.