Meloni will an Russland-Sanktionen festhalten

Knapp zwei Wochen vor der Parlamentswahl in Italien hat die Spitzenkandidatin des in den Umfragen führenden Rechtsbündnisses, Giorgia Meloni, ein Festhalten Italiens an den Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine zugesichert. „Die Dinge werden sich unter einer rechten Regierung nicht ändern“, sagte Meloni am Montagabend im voraussichtlich einzigen Rededuell mit dem Mitte-Links-Spitzenkandidaten Enrico Letta.