Tirol: Auto erfasst zwei Mädchen auf Zebrastreifen

Schwer verletzt in Klinik gebracht

Laut Polizei erfasste die 66-Jährige zunächst eine elfjährige Deutsche, die in Österreich lebt, frontal. Anschließend dürfte der Pkw mit dem Seitenspiegel eine Österreicherin (ebenfalls elf Jahre alt) erfasst haben. Während diese mit leichten Blessuren davonkam, wurde das deutsche Mädchen schwer verletzt. Notarzt und Rettung versorgten sie vor Ort, anschließend wurde sie in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.