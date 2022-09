Burgenland: Katzen in heimtückische Falle getappt

Mehrere Katzen nicht nach Hause zurückgekehrt

Das Verschwinden vieler Katzen hatte zuletzt im August in Wulkaprodersdorf für Aufregung gesorgt. Eine betroffene Besitzerin vermutet, dass ihre beiden Hauskatzen mit einer Lebendfalle eingefangen worden waren, um sie möglicherweise in der Ausbildung von Hunden einzusetzen. Dieselbe Sorge plagt nun Tierfreunde in Stinatz, Bezirk Güssing. Plötzlich sind acht Katzen nicht mehr in ihr Zuhause zurückgekehrt.